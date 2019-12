Telelni viszik majd a közösségi kerékpárokat

Nagy sikerrel működik a júniusban indult e-közbringa rendszer, a Pécsike a megyeszékhelyen. Több ezren kölcsönöztek eddig kerékpárokat, amiket most téli nyugovóra visznek.

Júniusban indult a kerékpármegosztó rendszer, a Pécsike a megyeszékhelyen. A rendszer lényege, hogy az Ifjúság útja és a Zsolnay Negyed között található hét állomáson fellelhető bicikliket bárki kikölcsönözheti, a használatot követően a dokkolóállomások egyikén pedig leadhatja. Idén ezt azonban már csak ma tehetjük meg, hiszen december 15-ig lesz elérhető a felhasználók számára a hálózat, majd téli üzemszünet következik 2020. február 29-ig.

Erre az időre a kerékpárokat elszállítják, így a héten már csak korlátozott számban találjuk meg a bicikliket. A városban sok embert lehetett látni az elmúlt hónapokban, ahogy a közösségi kerékpárokat használja, a szubjektív megfigyelések szerint tehát a rendszer sikeres. Azt, hogy ez számokban pontosan mit jelent, a Pécsikét üzemeltető Biokom Nonprofit Kft.-től tudtuk meg. Ahogy a társaság írta, a rendszer indulásától november végéig csaknem 7400-an kölcsönözték ki a bicikliket, azonban az éves forgalom összegzése természetesen csak december 15-e után készül el. Ahogy a megküldött adatokból látszik, a legnépszerűbb állomás a dokkolás és a kölcsönzés szempontjából is a belváros szívében található Kossuth tér, ezt követi a Dzsámi mögött, a Szepesy Ignác utcában található állomás. A legkevesebb kerékpárt pedig a 48-as téren kölcsönözték ki.

A Pécsikét csak díjfizetés ellenében lehet használni, vannak alkalmi felhasználók, akik 24 vagy 48 órás, illetve 7 napos jegyet válthatnak a webshopon keresztül. Az elmúlt fél évben 609-en éltek ezzel a lehetőséggel. Vannak azonban rendszeres, Pécsike-kártyás felhasználók is. A Biokom eddig 172 főt regisztrált, akik 30 napos vagy 6 hónapos bérletet váltottak. A közösségi kerékpáros rendszer több városban is elérhető a közlekedők számára. A tapasztalatok mindenhol pozitívak, Budapesten a MOL Bubi például a helyiek és a turisták körében is népszerű. De hasonló rendszer működik többek között Győrben és Miskolcon is. Ezeknek a hálózatoknak a fő célja többek között az, hogy csökkentsék a városok levegőjének szennyezettségét.